К театрализованной свадьбе в заповеднике «Звартноц» присоединились туристы

На территории историко-культурного музея-заповедника "Звартноц" 10-го августа была представлена сценическая постановка традиционной армянской свадьбы, которая превратилась в истинный праздник.

Одетые в национальные армянские костюмы жених и невеста, а также подружка невесты, шафер и крестный представили традиционные элементы армянской свадьбы, некоторые из которых в настоящее время преданы забвению.



Территория музея-заповедника была украшена в армянских мотивах с использованием ковров и кувшинов, звучали традиционные армянские песни под аккомпанемент национальных инструментов.



В представлении принимали участие ансамбль "Карин" (худрук Гагик Гиносян), квартет "Звартноц" (худрук Тигран Конинян), ансамбль традиционных песен и танцев "Востан" (худрук Г.Абелян-Бадалян), коллектив этнографических песен и танцев "Масунк" (соруководители Л. Мкртчян и О.Ананян).

Весь церемониал традиционной свадьбы был представлен в сопровождении музыки, песен и танцев. На территории заповедника царила праздничная атмосфера, а к танцам и хороводу присоединились туристы, посетители и иностранцы, в том числе.