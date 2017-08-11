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Премьер-министр Армении Карен Карапетян отправится в Казахстан


Премьер-министр Армении Карен Карапетян 13-го августа отправится с двухдневным рабочим визитом в Казахстан. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

В Астане он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. 

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