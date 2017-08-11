Премьер-министр Армении Карен Карапетян отправится в Казахстан
Премьер-министр Армении Карен Карапетян 13-го августа отправится с двухдневным рабочим визитом в Казахстан. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.
В Астане он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
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