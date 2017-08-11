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Премьер-министр Армении Карен Карапетян едет в кратковременный отпуск


Премьер-министр Армении Карен Карапетян  едет в кратковременный отпуск – с 15-го по 18-е августа. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.
За время его отпуска обязанности премьер-министра Армении будет исполнять вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриэлян.



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