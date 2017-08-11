США строят оперативный центр на украинской военной базе

Военнослужащие инженерно-строительных частей ВМС США приступили к строительству оперативного центра ВМС Украины в Очакове (Николаевская область), где дислоцируется украинская 5-я бригада надводных кораблей. Как сообщает официальный сайт Военно-морских сил США, работы осуществляет 1-й мобильный строительный батальон американских ВМС.

Строительство ведется по линии военной помощи, которую США оказывают союзникам. В рамках программы на территории базы будет создано три объекта. Кроме оперативного центра, американские военные построят ремонтную мастерскую для катеров (составляющих в настоящее время основу украинского флота), а также контрольно-пропускные пункты по периметру охраны базы. Предполагается, что оперативный центр будет использоваться украинцами при проведении военно-морских и общевойсковых учений,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.





