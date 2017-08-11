Прибыль отеля Трампа в Вашингтоне превзошла ожидания аналитиков

Прибыль от отеля в Вашингтоне, принадлежащего компании президента США Дональда Трампа Trump Organization, за первые четыре месяца 2017 года значительно превысила ожидания аналитиков и составила примерно $2 млн. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По прогнозам специалистов, элитный Trump International Hotel должен был за этот период времени понести убытки в размере $2,1 млн, однако вместо этого выручил $1,97 млн.

В среднем одна ночь в этом отеле в 2017 году обходилась гостям примерно в $652, что является одной из самых высоких цен за проживание в Вашингтоне. Для сравнения, чтобы переночевать в таких люксовых отелях, как Four Seasons, Willard или Hay-Adams, придется отдать в среднем около $495,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Кроме того, посетители Trump International Hotel потратили в общей сложности около $8,2 млн на еду и напитки.

Отмечается, что с момента инаугурации эта гостиница стала популярным местом для встреч представителей Республиканской партии США и членов администрации американского президента.

Фешенебельный отель, расположенный недалеко от Белого дома, был открыт в сентябре 2016 года.

После того, как Трамп стал президентом США, он заявил, что отходит от дел и передает управление компанией Trump Organization двум своим старшим сыновьям - Эрику и Дону.

"Мы очень гордимся, что проект стал успешным", - сказал Трамп.