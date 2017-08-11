Выслать мигрантов из Германии практически невозможно, заявили в Баварии

Баварский премьер-министр и лидер Христианско-социального союза Хорст Зеехофер заявил, что депортировать мигрантов, которым было отказано в получении статуса беженцев в Германии, практически невозможно.

"Полагаясь на мой девятилетий опыт на посту премьер-министра, я скажу, что в вопросе депортации в Германии царит великая иллюзия", — заявил Зеехофер в интервью онлайн-журналу Focus.

По его словам, "практически невозможно вернуть обратно мигрантов, если они однажды уже попали в страну". Баварский премьер отметил, что на то есть много причин, например, в суды поступают массовые иски, чтобы оспорить решение о депортации. В большинстве случаев у мигрантов не оказывается документов, а страна происхождения не принимает людей без документов. В иных случаях появляются заключения о невозможности депортации по состоянию здоровья, добавил он,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Опять же, другие пустили здесь корни, у них есть покровитель, который вступается за то, чтобы они остались в стране. Такова реальность Федеративной республики 2017 года", — сказал Зеехофер.