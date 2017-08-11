В отношении жены Манука Симоняна, обвиняемой в убийстве мужа, назначены комплексные судебно-психиатрическая и судебно-психологическая экспертизы

В отношении жены советника губернатора Армавирской области Манука Симоняна, обвиняемой в убийстве мужа, назначена стационарная судебно-психиатрическая и комплексная судебно-психологическая экспертизы. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении.

Экспертизы назначены для выяснения, в каком состоянии находилась женщина в момент совершения преступления.

Ранее сообщалось, что вечером 25 июля в овраге было обнаружено связанное тело советника губернатора Армавирской области Манука Симоняна (1965 г.р). Выяснилось, что трагедия произошла 22 июля. После очередного спора с женой Манук Симонян прилег отдохнуть. Жена ударила спящего мужа топором, после чего вызвала сына с работы. Вдвоем они связали тело убитого и отнесли в овраг. Рузанне М. предъявлено обвинение по ч.1 статьи 104 УК. Принято решение освободить сына Манука Симоняна из-под ареста.