Задержанному в Турции гражданину РФ грозит более 6 лет лишения свободы

Задержанному в Турции гражданину РФ Ренату Бакиеву грозит 6 лет 3 месяца лишения свободы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Diken. Бакиеву выдвинуто обвинение в участии в террористической организации ИГИЛ и подготовке терактов.

Ранее сообщалось, что в городе Адана в Турции задержан гражданин РФ – член ИГИЛ, обвиняемый в терроризме. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство ntv.com.tr.

Этот человек обвиняется в подготовке терактов на военной базе Инджирлик и в отношении Ассоциации Алеви.

По сообщению полиции Турции, задержанный принял то, что он является членом ИГИЛ, обругав при этом Турцию и ее президента Эрдогана. Посольство РФ в Турции отозвалось на задержание российского гражданина в Адана. Посольство РФ в Турции заявило, что российские власти изучают документы задержанного российского гражданина и предъявленные в его отношении обвинения.