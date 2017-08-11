В новых маршрутных сетях не будет «Газелей»: будет сделано все, чтобы проезд не подорожал

Неэффективность транспортной системы Еревана подтверждена в отчете консалтинговой компании, на данный момент маршрутная сеть находится на стадии разработки. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал вице-мэр столицы Армении Ваге Никоян, представив шаги, предпринимаемые в направлении формирования новой транспортной системы.

Обратившись к возможному повышению цен на проезд в общественном транспорте, вице-мэр отметил, что главным условием при заключении контракта мэрии с консалтинговой фирмой являлось недопущение подорожания.

«Я заявлял и заявляю, что это является одной из основных целей мэрии Еревана, и для этого предпринято всё возможное, чтобы цена не повысилась. На данный момент со стороны консалтинговой фирмы расчетов не получено», – отметил он.

По словам вице-мэра, только после уточнения критериев возможно просчитать расходы эксплуатации транспортной сети и, как следствие, установить цену на проезд.

«Мы уверены, что цена не должна быть высокой или низкой, цена должна быть справедливой и доступной. В этом смысле мы сделаем всё, чтобы без повышения цены провести реформы посредством структурных изменений», – отметил он.

Вице-мэр отметил также, что одной из главных составляющих этих реформ является внедрение электронной билетной системы. «Ещё одной задачей является ликвидация микроавтобусов, они останутся только на тех улицах, где будет доказана техническая невозможность эксплуатации автобусов. Если не будет таких улиц, то город будут обслуживать исключительно средние и большие автобусы», – подчеркнул он.