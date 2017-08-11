В Renault сделали экстремальный компактный хэтчбек

Компания Renault разработала новую концептуальную версию компактного хэтбчека Kwid, которая получила название Extreme. Автомобиль показали в рамках моторшоу в индонезийской Джакарте, сообщает Indian Autos Blog.

От серийной пятидверки концепт-кар отличается новым передним бампером, иной оптикой, переделанной радиаторной решеткой, накладками на дверях и порогах, большими колесными дисками от O.Z. Racing. Помимо этого, на кузове машины появились декоративные элементы черного и красного цветов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Интерьер Renault Kwid Extreme остался без изменений. Каким двигателем оснащается прототип, не уточняется.

Хэтчбек Renault Kwid дебютировал в мае 2015 года. Модель построили на модульной платформе CMF-A альянса Renault-Nissan. Габаритная длина Kwid составляет всего 3,68 метра.