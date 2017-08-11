Ди Каприо призвал поддержать усилия экологов по сохранению популяции снежных барсов

Актер Леонардо Ди Каприо призвал поддержать усилия экологов, направленные на сохранение популяции снежных барсов на Земле, а лидеров некоторых стран - предпринять решительные действия по спасению этого вида. Соответствующий призыв актер разместил на своей странице в Instagram, подписчиками которой являются 18 млн человек.

По словам Ди Каприо, он предлагает всем желающим подписать петицию, где содержится обращение к лидерам 12 стран, которые в нынешнем году соберутся в столице Киргизии на международный форум, посвященный проблемам сохранения снежных барсов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным ряда международных организаций по защите животных, в настоящее время в мире насчитывается всего около 3 тыс. особей снежного барса. Обитает он в основном в высокогорных районах Китая, Киргизии, Монголии, Непала, Таджикистана, Афганистана, Казахстана и Узбекистана.

Как утверждают киргизские ученые, еще в конце прошлого столетия республика по количеству обитающих в ней барсов занимала второе место в мире после Китая. В Киргизии в тот период их насчитывалось до 1 тыс. особей, однако за последние 15-20 лет ситуация резко изменилась, численность илбирсов (так в Киргизии называют снежных барсов) сократилась до 200-250 особей.





