Правительство Армении финансировало 14 инвестиционных программ в областях

По положению на 10-е августа, в Министерство территориального управления и развития Армении поступило 170 заявок на осуществление программ, из коих 108 программ были обсуждены у премьер-министра Армении: им были одобрены 58 программ.

Правительство Армении уже утвердило и финансировало 14 инвестиционных программ в областях Лори, Гегаркуник, Тавуш, Арагацотн, Армавир, Вайоц Дзор, Котайк. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и развития Армении.