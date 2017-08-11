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Правительство Армении финансировало 14 инвестиционных программ в областях


По положению на 10-е августа, в Министерство территориального управления и развития Армении поступило  170 заявок на осуществление программ, из коих 108 программ были обсуждены у премьер-министра Армении: им были одобрены 58 программ.

Правительство Армении уже утвердило и финансировало 14 инвестиционных программ в областях Лори, Гегаркуник, Тавуш, Арагацотн, Армавир, Вайоц Дзор, Котайк. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и развития Армении.

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