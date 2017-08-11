Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание мастеру спорта международного класс Аркадию Андреасяну в связи с 70-летием со дня рождения, пожелав ему сдоровья и успехов. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

«Будучи одним из наилучших футболистов в истории армянского футбола, вы имеете большой вклад в деле развития и распространения футбола в Армении.Ваши блестящие выступления в составе «Арарата» и сборной СССР оставили неизгладимое впечатление в памяти болельщиков . Высокой оценки достайна и ваша многолетняя тренерская деятельность»,- сказано в поздравлении.