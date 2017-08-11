Для обеспечение всестороннего и объективного расследования, уголовное дело, возбужденное по поводу применения насилия к представителю власти, передано в ведение ОСС Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью ОСС Армении, согласно материалам следствия, 6-го августа 2017 года на гтрассе Ереван-Севан сотрудник дорожной полиции Т.Н. попытался остановить водителя а/м марки «Тойота», сотрудника МО Армении Х.С., нарушившего ПДД. Последний, представившись полковником, попытался продолжить дорогу. Инспектор дорожной полиции Т.Н. принудительно остановил машину и потребовал предъявить документы, Х.С. начал с ним спорить, потом начал бить инспектора, после чего был задержан сотрудниками полиции и доставлен в Разданкое отделении полиции Армении.

После указанного инцидента, 07.08.2017, вышеуказанный Х.С. обратился в МЦ «Раздан», где заявил о том, что в ходе инцидента сотрудники полиции нанесли ему телесные повреждения.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 316 УК Армении, по поводу применения насилия к представителю власти, которое было передано в ведение ОСС Армении.

Назначены экспертизы. Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его не доказана вступившим в законную силу приговором суда.