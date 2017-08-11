СМИ: в Госдепе пришли в ярость из-за благодарности Трампа в адрес Путина

Дональд Трамп поблагодарил Путиназа сокращение американской дипмиссии в России, и это привело сотрудников Госдепартамента в ярость, пишет Politico.

Так, один из американских дипломатов, работающих за границей, назвал слова американского президента "возмутительными", отметив, что это может подтолкнуть к увольнению многих штатных сотрудников американского внешнеполитического ведомства.

"Это просто невероятно деморализующе и неуважительно по отношению к тем людям, которые служат своей стране в опасной ситуации", — отметил он,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Другой неназванный сотрудник рассказал Politico о том, что заявление Трампа обескуражило многих. "Я не шучу, мне об этом рассказали за последние пять минут три человека. Все просто поражены. Это невероятно наивное и недальновидное заявление. Это ужасный сигнал всем нашим сотрудникам на местах", — добавил он.

"Спасибо Путину? Я просто не могу описать свою реакцию словами, которые вы могли бы напечатать", — заявил еще один дипломат.

Экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Николас Бернс назвал высказывание Трампа "постыдным".

"Он оправдывает дурное обращение Путина с американскими дипломатами", — пояснил он.