Американец поразил баскетбольное кольцо броском с вертолета
|Один из членов американской баскетбольной команды Harlem Globetrotters попал в кольцо броском с вертолета. Видео трюка размещено на канале коллектива в YouTube. Недалеко от пляжа города Вайлвуд (штат Нью-Джерси, США) летательный аппарат поднялся на высоту 64 метра, откуда была совершена удачная попытка. Harlem Globetrotters — выставочная команда. В своих выступлениях сочетает элементы спорта, театрального шоу и комедии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
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