ФБР заявило об использовании ИГ PayPal и Ebay для получения денег на теракты

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) использовали интернет-аукцион Ebay и платежную систему PayPal для отправкисообщникам в США денег на организацию терактов, сообщает в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на обнародованные ФБР документы.

Сотрудники ФБР выяснили, что денежные средства, предположительно, получал гражданин США в возрасте около 30 лет. Его арестовали более года назад в штате Мэриленд по итогам длительного расследования. Подозреваемый Мухаммед Эльшинави, согласно данным ФБР, был связан с ИГ и получал деньги от террористов через PayPal якобы за продажу принтеров на Ebay,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По данным ФБР, Эльшинави является лишь одним из многих сторонников ИГ в странах за пределами Сирии и Ирака, которым боевики отправляли денежные средства по такой схеме. Эти операции осуществлялись под руководством высокопоставленного члена ИГ в Сирии Сифула Суджана, который в настоящее время ликвидирован.