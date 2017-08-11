Государственная служба безопасности продуктов питания обнаружила нарушения на рынке мороженого

Государственная служба безопасности продуктов питания с начала июля провела проверки на рынке мороженого в Ереване и в областях Армении, в частности у 19-ти хозсубъектов, занимающихся производством и реализацией мороженого, в том числе мягкого. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Государственной службы безопасности продуктов питания.



"По итогам госконтроля были зарегистрированы нарушения, выявленные в результате как документальной, маркировочной так и лабораторной экспертиз. Основные нарушения – это несоответствие с требованиями документации материалов о маркировке, сырья и упаковки, нарушения процесса оценки несоответствия и нарушения, связанные с первоначальным и периодическим медосмотром сотрудников, а также случаи несоблюдения санитарных требований", - говорится в сообщении.

Документальные несоответствия и несоответствия маркировок, в основном, обусловлены применением требований технического регламента ЕАЭС, регулирующего сферу безопасности пищевых продуктов.



"В результате производство, а также использование сырья у ряда производителей были приостановлены", - говорится в сообщении.



В результате лабораторной экспертизы были приостановлены отдельные функции пяти производителей мороженого: ООО "Тамара и Ани", "А. Аветян А.С.А.", "Игит", "Золотой пингвин", "Армсвит", а партии произведенного мороженого было отозваны с рынка.



Несоответствий не было зарегистрировано в продукции "Золотого стандарта" и "Кореновского молочно-консервного комбината".



Регулятор также приостановил деятельность нескольких уличных пунктов реализации мягкого мороженого, что запрещено.

В других пунктах были взяты образцы, которые пока проходят лаборатоеные исследования.

В рамках осуществления госконтроля были даны поручения, установлен контроль со стороны Государственной службы безопасности продуктов питания.в некоторых учреждениях пока ведутся изучения.