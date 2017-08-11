Найден простой способ замедлить старение

Ученые из Калифорнийского университета, США, выяснили, что низкокалорийная диета способствует поддержанию биологических часов в позднем возрасте и препятствует старению. Статья исследователей опубликована в журнале Cell. Пресс-релиз доступен на сайте EurekAlert!

В экспериментах специалисты использовали 6-месячных и 18-месячных мышей, у которых брали образцы тканей печени. Оказалось, что в работе механизма, который отвечает за выключение и активацию участвующих в усвоении пищи генов в зависимости от времени суток, наблюдались заметные изменения с возрастом,Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Однако у той группы грызунов, рацион которых был на 30 процентов менее калорийным в течение шести месяцев, биологические часы «омолодились». По словам ученых, это замедляло процесс физиологического старения. Подобный механизм, скорее всего, существует и у людей.