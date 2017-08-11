Восстанавливать старые церкви, строить новые: вардапет Нарек Авагян

Надо ли строить в социально необеспеченной стране новые церкви, и строить ли новые церкви в стране, где много старых, которые требуют реставрации? Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал местоблюститель Артикской епархии ААЦ вардапет Нарек Авагян.

- Отец Нарек, в последнее время в соцсетях много говорится о том, следует ли строить в социально необеспеченной стране новые церкви? По мнению многих, это особенно бессмысленно в нынешних условиях.

- Если некоторые думают, что отменив строительство церквей они решат социальные задачи, то они ошибаются. Это неправильное и нехристианское мнение. Человек состоит из души и тела, и государство и церковь обязаны заботиться как о теле, так и о душе. Государство строит и раздает людям дома, церковь строит молебенные места. Мы были бы рады, если бы люди жили обеспеченно, однако, когда мы оглядываем в ретроспективе наши храмы, построенные в 17-19-х веках, то понимаем, что тогда люди жили менее обеспеченно, чем сейчас: они мигрировали, бедствовали, голодали, но считали необходимым строить церкви. Построенные в те года церкви – базилики, являются эконом-вариантом тогдашнего времени, это означает, что люди были крайне ограничены в средствах, однако считали необходимым построить церковь для себя. Сейчас, в 21-м веке, мы живем в лучших условиях, и непостройка церквей или нереставрирование старых является для меня духовным регрессом.

- А почему строить новые, если можно и нужно реставрировать старые?

-В аспекте истории надо реставрировать старые, однако на сегодня это обходится гораздо дороже, чем возводить новые, именно поэтому филантропы предпочитают последний вариант. Мы, конечно, против того, чтобы, в частности, возводить новые рядом со старыми: это неприемлемо. Пытаемся поощрить тех людей, которые реставрируют старые церкви. Иногда люди не хотят строить новые церкви киз-за брократических проволочек.

- Строят ли новые церкви по стандартам, установленным Святым престолом Эчмиадзина, или же филантропы делают это по собственным проектам?

- Это было бы самодеятельностью и не было бы принято. Филантроп, имеющий свой проект, приносит его в архитектурный офис Святого престола Эчмиадзина на обсуждение. Затем проект утверждается католикосом, затем объяляется конкурс, и строительство ведется под надзором архитектурного офиса Святого престола Эчмиадзина. Если же думают о реставрации, то обращаются в архитектурный офис Святого престола Эчмиадзина, где составляются проекты и сметы, затем осуществляется реставрация.

- Не могу не спросить о церквях вашего прихода. Можно сказать, что Артикская епархия сегодня в самом благоприятном состоянии: действующих церквей больше, чем недействующих, а какой из реставрационных проектов является самым важным на сегодня?

- Безусловно, самым важным на сегодня является реставрация Артикской церкви 7-го века, на втором месте - реставрация Пемзашенской церкви: это два наиболее крупных и затратных проекта. По всей вероятности, осенью будет переосвящена церковь Св.Минаса в селе Саратак, на средства из госбюджета будет реставрирована церковь Св. Рипсимэ в селе Хором. Эти программы включены в список проекта по решению безотлагательных проблем в области. Будем надеяться, что, по окончании строительно-реставрационных работ, будет реставрирована и наиболее крупная церковь епархии – уникальная архитектурная историческая постройка.

Арменуи Мхоян