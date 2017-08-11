Конституционная ассамблея Венесуэлы утвердила Мадуро в качестве президента

Конституционная ассамблея (КА) Венесуэлы утвердила Николаса Мадуро в качестве президента южноамериканской страны. Такое решение единогласно принял в четверг этот орган после выступления перед его делегатами венесуэльского лидера, сообщило агентство EFE.

Ассамблея утверждает Мадуро "в качестве конституционного президента Боливарианской республики Венесуэла, главы государства и правительства, а также главнокомандующего Национальными боливарианскими ВС", говорится в документе, принятом на специальном заседании КА, которая после ее созыва в конце прошлой недели обладает всей полнотой власти в стране. В нем подчеркивается, что венесуэльский лидер "полностью выполнил свой долг и конституционные обязательства",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.





