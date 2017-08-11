В связи с потоками холодного воздуха, идущими из черноморского бассейна, в Армении ожидаются дожди и грозы

11-го августа в Армению проникли потоки холодного воздуха, идущие из черноморского бассейна, что охладило температуру воздуха: в самых жарких районах она не превысит +36 градусов, в отдельных районах после полудня ожидаются кратковременные дожди и грозы. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook пишет начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

«12-14-го августа эти холодные потоки воздуха отступят, и температура воздуха повысится на 3-4 градуса. В Араратской долине, Ереване и в долинах Сюника днем ожидается с 38 до 39 градусов тепла и высокий риск возникновения пожара. С 12-14 августа ожидается погода без осадков»,- пишет начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

С вечера 15-го августа Армения будет находиться под воздействием черноморского циклона, 15-го августа – особенно в северных областях, а 16-го августа во всех областях ожидаются дожди и грозы. 15-16-го августа температура воздуха снизится на 4-5 градусов, в самых жарких районах - в Араратской долине, Ереване, она не превысит +32…+33 градуса, что соответствует климатической норме.

5-9-го августа на территории республики наблюдался крайне высокий тепловой фон, 5 дней подряд в Араратской долине, Ереване температура воздуха держалась на уровне +40…+41 градусов, 7-го августа в Ереване она достигла +41.8 градусов. Средняя температура воздуха в эти дни превышала норму на 5-7 градусов.

С 12-14 августа на территории республики ожидается высокий тепловой фон, в Араратской долине, Ереване и в долинах Сюника днем ожидается с 38 до 39 градусов тепла и высокий риск возникновения пожара. Средняя температура воздуха в эти дни ожидается выше нормы на 4-5 градусов. Индекс ультрафиолетовых лучей 12-го августа ожидается 7, во время которого рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 17:00 часов. Длительная физическая активность под прямыми лучами солнца может вызвать солнечный удар.



На территории РА

С 12-14 августа ожидается погода без осадков. В вечерние часы 15-го в основном в северных районах, 16-го в большинстве регионов ожидается дождь с грозой.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы-усиление ветра до 17-22 м/с.

С 12-14 августа температура воздуха существенно не изменится, с 15-16 понизится на 5-6 градусов.

В городе Ереван

С 12-14 августа ожидается погода без осадков. В вечерние часы 15-го и 16-го ожидается дождь с грозой. Во время грозы-усиление ветра до 15-20 м/с.