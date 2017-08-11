Раскрыто главное нововведение iPhone 8

Независимый разработчик Стив Троутон-Смит (Steve Troughton-Smith) обнаружил в прошивке колонки HomePod описание принципа работы виртуальной кнопки Home. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, кнопка сможет изменять свой размер в зависимости от запущенного приложения, а при просмотре роликов она будет пропадать с экрана. По левую и правую стороны от нее будут располагаться функциональные клавиши. Троутон-Смит также рассказал о том, что пользователь и разработчики не смогут менять цвет виртуальной кнопки,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Одним из первых о появлении виртуальной кнопки Home в iPhone 8 заявил аналитик компании KGI Securities Мин-Чи Го в начале этого года. По его словам, дисплей будет разделен на две части, на одной из которых будет находиться кнопка Home и другие клавиши. Однако подтверждение этой информации появилось только сейчас.