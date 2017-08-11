Легенде «Арарата» Аркадию Андреасяну - 70 лет

Линия полузащитников легендарной команды «Арарат-73» в составе Аркадий Андреасян, Ованес Заназанян, Сергей Бондаренко считалась одной из сильнейших в стране.

Подтверждением этому является то, что вся «великолепная тройка» вошла в состав Олимпийской сборной СССР и приняла участие в играх на Мюнхенской олимпиаде 1972 года, где они удостоились бронзовых медалей.

Сегодня Аркадию Андреасяну исполняется 70 лет.

Фамилия «Андреасян» появилась в анналах советского футболаа еще в 30-е годы, тогда в составе московского «Локомотива» играл дядя Аркадия Андреасяна - Айк Андреасян.

Позже Айк Андреасян вернулся в Армению, где выступал в составе сильнейшей команды, а затем стал ее тренером.

Аркадий Андреасян рано начал играть в футбол. Отец – Геворг Андреасян, был футболистом бакинского «Локомотива», он часто брал сына на тренировки. В юношестве Аркадий Андреасян хорошо играл в теннис, принимал участие в легкоатлетических соревнованиях.

Скоро Аркадий Андреасян стал играть в юношеском составе бакинского «Нефтчи». Через год он выехал на учебу в Армению, где начал также играть в составе кафанского «Лернагорца», затем – в составе ленинаканской команды «Ширак», где тренером стал его дядя.

В 1966 году Аркадий Андреасян был приглашен в Ереван, однако тогдашний тренер «Арарата» Артем Фалян посчитал его физически слабым, и Аркадий Андреасян перешел в команду «Севан».

Вскоре тренером «Арарата» становится Александр Пономарев, которому приглянулся Аркадий Андреасян, и он снова взял его в «Арарат».

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И сегодня Аркадий Андреасян не ушел из футбола, он снова возглавляет команду «Арарат». И сегодня Аркадий Андреасян является одним из наиболее авторитетных знатоков футбола в Армении.

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