ООН: почти полмиллиона человек заразились холерой в Йемене

Эпидемия холеры в Йемене распространилась почти на все провинции страны, заболеванием заразились более 480 тыс. человек. Об этом сообщил в четверг официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщает, что вспышка холеры в Йемене распространилась на все кроме одной из 22 провинций страны. Зарегистрировано более 480 тыс. случаев с подозрением на холеру и почти 2 тыс. смертей от холеры, а также других связанных с диареей заболеваний", - сказал он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его словам, в последние несколько недель темпы эпидемии снижались, однако есть опасения, что они вновь вырастут после того, как в Йемене начнется сезон дождей. Как напомнил Дюжаррик, работники сферы здравоохранения в стране почти год не получают зарплату, кроме того, около 8,8 млн человек проживают в районах, где ощущается нехватка больниц и медицинских пунктов.