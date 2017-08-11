В ДТП около памятника «Арцви тевер» погиб водитель

11-го августа в 05:43 в службу “911” поступил звонок о том, что на автодороге Аштарак-Агарак произошло ДТП, есть пострадавшие: необходима помощь спасателей. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал один боевой расчет.

Выяснилось, что на 4-ом километре автодороги Аштарак-Агарак возле территории под названием "Арцви тевер" автомобиль марки "Toyota Land Cruiser" с г/н 470 UO 01 выехал за пределы проезжей части дороги и скатился (около 20 метров).

До прибытия спасателей на место происшествия водитель был вынесен из автомобиля местными силами. Спасатели донесли пассажира до машины скорой помощи. Пострадавшие были госпитализированы в медицинский центр города Аштарак, где водитель скончался, а состояние здоровья пассажира врачи оценили как удовлетворительное.

Спасатели обесточили автомобиль и перекрыли подачу топлива.