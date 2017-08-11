СМИ: Кувейт предложил провести саммит глав государств, вовлеченных в кризис вокруг Катара

Кувейт предлагает провести встречу на высшем уровне глав государств, вовлеченных в кризис вокруг Катара, включая и катарского эмира. Об этом в четверг сообщила в своей электронной версии газета Al-Masry Al-Youm со ссылкой на дипломатические источники в странах Персидского залива.

По их информации, с такой идеей выступил эмир Кувейта, направив своих представителей в несколько арабских государств - Египет, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Оман. Это предложение, отмечают источники, содержалось в письме, переданном лидерам этих стран министром иностранных дел Кувейта шейхом Сабахом аль-Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом в ходе своего арабского турне.

Инициативу кувейтского лидера источники связывают и с предстоящим визитом эмира Кувейта в США, который намечен на начало сентября,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. В Катаре выразили сожаление и назвали решение арабских соседей необоснованным. Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть. С самого начала этого кризиса в Персидском заливе Кувейт стремится играть роль посредника между сторонами.