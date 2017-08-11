Трамп заявил о намерении ввести в США режим ЧС из-за «опиоидной эпидемии»

Дональд Трамп заявил, что эпидемия опиоидов достигла в США национального уровня. Как передает Reuters, администрация президента разрабатывает документы, чтобы официально объявить в стране режим чрезвычайной ситуации.

«Я официально заявляю, что это чрезвычайная ситуация. Мы собираемся потратить много времени, много усилий и больших денег на эту серьезную проблему, которой раньше у нас никогда не было», — заявил Трамп,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Агентство приводит данные комиссии Белого дома по поводу опиоидного кризиса во главе с губернатором Нью-Джерси Крисом Кристи, по которым ежедневно от передозировки наркотиков погибают более 100 американцев, а каждые три недели умирает столько же человек, сколько погибло в результате атаки террористов на США 11 сентября 2001 года.

Опиоиды — лекарственные препараты, используемые в качестве сильнодействующих анальгетиков. Воздействие препаратов на организм сравнивают с эффектом от употребления опия.