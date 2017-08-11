Греческая метеорологическая служба EMY выпустила экстренный прогноз погоды, согласно которому в стране вслед за 40-градусной жарой ожидаются грозы, дожди и град.

"Погода сошла с ума – после жары в 41 градус приходят бури и град", — пишет греческая газета "Прото тема". "Из пекла в дождь", – описывает критское издание cretedoc.gr резкую смену погоды.

С начала недели почти по всей территории Греции стоит жара – плюс 40-42 в тени, в Афинах – 37-38. В "красной зоне" столбики термометров будут находиться до субботы, а затем на смену им в ряде районов придут дожди, штормы, град и сильные ветры,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

С воскресенья ожидается общее снижение температуры и в большинстве районов страны, однако все равно она будет выше средней в это время года.

Сейчас массы раскаленного воздуха из Сахары в Европу принес африканский антициклон, который итальянские метеорологи назвали "Люцифер". Аномальная жара стоит на юге Европы, в частности, по всей Италии. Итальянские климатологи отмечают, что нынешнее лето является одним из самых жарких за всю 200-летнюю историю регулярных метеонаблюдений на Апеннинах.