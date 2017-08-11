Вследствие крупного лесного пожара около села Артаван в Вайоц Дзоре, село лишилось электричества. В беседе с «Арменпресс» руководитель общины Артавана Атом Варданян сказал, что крупный лесной пожар около села Артаван парализовал повседневную жизнь села.

«Мобилизованы все село, областные силы, там находятся жители села, которые пытаются помочь пожарным. Пожар локализован вблизи посевных полей, все полевые работы прекращены. К счастью, дым идет не в направлении домов»,- сказал руководитель общины Артавана Атом Варданян.

Ранее сообщалось, что около села Артаван в Вайоц Дзоре возгорелся крупный лесной пожар, борьба с которым продолжается с вечера 10-го августа. В 18:5010-го августа в МЧС Армении был получен сигнал о возгораниях травяных покрытий около села Артаван в Вайоц Дзоре.

На место выехал боевой расчет. На месте выяснилось, что на 10-м км трассы Вайк-Сараван, и села Артаван горит травяное покрытие.

В 20:00 с места возгорания попросили о помощи. На место выехали 2 оперативные группы и 3 боевых расчета. В 22.30 с места возгорания сообщили, что огонь распространился на площади около 30 гектаров травяных покрытий и около 4,5 гектаров леса. На место выехали еще 5 боевых расчетов. В 00:50 на месте пожара находились: 28 сотрудников лесничества, 3 – экологической инспекции, 21 – полиции Вайка, 11 – областной администрации, и еще жители села Артаван. К пожаротушению были привлечены вертолет ВВС МО Армении и силы полиции. Пожарным помогали 2 водовоза компании «Лидиан Армения». По положению на 06:25 горели лесные массивы и травяные покрытия на площади в 230 гектаров.

В пожаротушении используются водные запасы водохранилища Гергер, которое находится на расстоянии 3 км от очага пожара. На месте работают представители областных структур и руководящие сотрудники МЧС, Лесхоза, областной администрации и пр. По положению на 09.30 11-го августа пожаротушение продолжается, силами 5 боевых расчетов, 92 пожарных, 100 военнослужащих ВС Армении, 30 сотрудников полиции.