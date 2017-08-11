Новичок в Первой группе армянского футбола - клуб «Лори», пополнил свои ряды футболистом из Ганы по имени Тинга Кофи Теи. Как передает «Арменпресс», об этом клуб «Лори» пишет на своей странице в Facebook.

Тинга Кофи Теи подписал с клубом «Лори» контракт на 3 года. До этого18-летний футболист выступал за ганийский клуб «Рейл Старс» в качестве форварда.