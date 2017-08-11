Клуб «Лори» пополнил свои ряды футболистом из Ганы
Новичок в Первой группе армянского футбола - клуб «Лори», пополнил свои ряды футболистом из Ганы по имени Тинга Кофи Теи. Как передает «Арменпресс», об этом клуб «Лори» пишет на своей странице в Facebook.Тинга Кофи Теи подписал с клубом «Лори» контракт на 3 года. До этого
18-летний футболист выступал за ганийский клуб «Рейл Старс» в качестве форварда.
09:03, 14.07.2017
Ереванский бестселлер 4/69: В рейтинговой таблице - книга «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
- 11:56 Найден простой способ замедлить старение
- 11:48 Конституционная ассамблея Венесуэлы утвердила Мадуро в качестве президента
- 11:36 Раскрыто главное нововведение iPhone 8
- 11:23 Легенде «Арарата» Аркадию Андреасяну - 70 лет
- 11:05 ООН: почти полмиллиона человек заразились холерой в Йемене
- 10:57 В ДТП около памятника «Арцви тевер» погиб водитель
- 10:52 В результате ДТП с автобусом в Китае погибли 36 человек
- 10:49 СМИ: житель КНДР по морю переплыл в Южную Корею
- 10:42 Откроется выставка, посвященная 85-летию живописца Карена Смбатяна
- 10:41 СМИ: Кувейт предложил провести саммит глав государств, вовлеченных в кризис вокруг Катара
- 10:24 Трамп заявил о намерении ввести в США режим ЧС из-за «опиоидной эпидемии»
- 10:19 Греческие СМИ заявили, что погода в стране "сошла с ума"
- 10:17 Крупный лесной пожар около села Артаван парализовал повседневную жизнь села
- 10:14 Команда «Сталь», возглавляемая Меликяном, проведет учебно-тренировочные сборы в Ереване
- 10:12 Клуб «Лори» пополнил свои ряды футболистом из Ганы
- 10:10 Кубок Синкфилда: Левон Аронян в 8-м туре сыграл вничью
- 10:04 Трамп поблагодарил Путина за сокращение персонала дипмиссий США
- 10:02 Мадуро приказал главе МИД подготовить его личную встречу с Трампом
- 10:00 Трамп пообещал КНДР "невиданные до этого" ответные шаги в случае атаки на Гуам
- 09:52 В Вайоц Дзоре горят лесные массивы и травяные покрытия на площади в 230 гектаров: борьба с пожарами продолжается
- 09:32 В Ереване и областях горят травяные покрытия
- 09:12 Европейские индексы снизились - 10-08-17
- 09:11 Американские индексы снизились - 10-08-17
- 09:10 Цены на драгоценные металлы выросли - 10-08-17
- 09:08 Цены на цветные металлы - 10-08-17
- 09:05 Цены на нефть снизились - 10-08-17
- 10.08-21:01 Анонс мероприятий на 11 августа
- 10.08-20:50 В Астане состоится очередная встреча глав правительств стран ЕАЭС
- 10.08-20:10 Глава МИД Арцаха принял баронессу Кэролайн Кокс
- 10.08-18:47 Лидер социал-демократов ФРГ обвинил Трампа в подогревании сутуации с КНДР
- 10.08-18:36 Евросоюз расширил черный список по КНДР
- 10.08-18:18 Сирийская армия отвоевала у ИГ новые территории
- 10.08-18:10 За хищение в особо крупных размерах объявлен в розыск сотрудник банка
- 10.08-18:02 Арташес Гегамян: Стратегический союз России и Армении – на века (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)
- 10.08-17:59 Арташес Гегамян: Стратегический союз России и Армении – на века (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)
15:39, 04.08.2017
Просмотрели 1602 раз В «Танковом биатлоне» армянские танкисты завоевали 3-е место
10:05, 07.08.2017
Просмотрели 1381 раз Историческое событие в Тбилиси: Дом Туманяна вновь открыл свои двери
11:27, 05.08.2017
Просмотрели 1321 раз Более 50 международных делегаций будут присутствовать при инаугурации Хасана Роухани. Участие примет и президент РА
13:28, 05.08.2017
Просмотрели 1195 раз Температура воздуха в Армении повысится
13:23, 05.08.2017
Просмотрели 1159 раз За прошедшую неделю ситуация на линии соприкосновения была относительно спокойная