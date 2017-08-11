Команда «Сталь», возглавляемая Меликяном, проведет учебно-тренировочные сборы в Ереване

Команда «Сталь» из города Каменское проведет учебно-тренировочные сборы в Ереване. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Команда «Сталь», возглавляемая Егише Меликяном, прибудет в Ереван во время перерыва в играх отборочного этапа ЧМ-2018.

В первенстве Украины сезона 2017/18 команда «Сталь» из города Каменское занимает 6-е место.

В составе команды «Сталь» выступают игроки сборной Армении по футболу Эдгар и Гор Малакяны и Артур Даниэлян.