Кубок Синкфилда: Левон Аронян в 8-м туре сыграл вничью

В 8-м туре Кубка Синкфилда армянский гроссмейстер Левон Аронян сыграл вничью с Петром Свидлером (Россия). Как передает «Арменпресс», победитель турнира станет известен сегодня: Левон Аронян в 9-м туре сыграет с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Традиционный Кубок Синкфилда, являющийся третьим этапом Grand Chess Tour, проходит с 31 июля по 12 августа в Сент-Луисе. 10 гроссмейстеров играют по круговой системе. Общий призовой фонд – 300 тысяч долларов, победитель получает 75 тысяч.

Состав: Магнус Карлсен (Норвегия, 2822), Уэсли Со (США, 2810), Фабиано Каруана (США, 2807), Левон Аронян (Армения, 2799), Хикару Накамура (США, 2792), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2789), Виши Ананд (Индия, 2783), Сергей Карякин (Россия, 2773), Петр Свидлер (Россия, 2751), Ян Непомнящий (Россия, 2751).

Результаты 8 тура: Карякин – Со 1-0, Ананд – Вашье-Лаграв, Аронян – Свидлер, Непомнящий – Карлсен, Каруана – Накамура ничьи.

Положение после 8 туров. 1-3. Аронян, Ананд, Вашье-Лаграв – по 5; 4-5. Карякин, Карлсен – по 4,5; 6. Каруана – 4; 7. Свидлер – 3,5; 8-9. Непомнящий, Накамура – по 3; 10. Со – 2,5.

Пары 9 тура: Карлсен – Аронян, Вашье-Лаграв – Непомнящий, Со – Ананд, Накамура – Карякин, Свидлер – Каруана.