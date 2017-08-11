Трамп поблагодарил Путина за сокращение персонала дипмиссий США

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину за решение сократить число сотрудников американской дипмиссии в России.

"Так мы сэкономим много денег", - сказал Трамп, выступая в гольф-клубе в Нью-Джерси, отвечая на вопрос о возможном ответе Путину.

"Я хочу ему сказать спасибо, потому что мы как раз сейчас пытаемся сократить расходы на персонал. И что касается меня, я благодарен ему, что он освободил достаточно много людей, и теперь у нас расходы меньше", - прокомментировал Трамп дипломатический скандал с Россией,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

В конце июля Путин решил резко урезать штат американского посольства в России и в рамках контрсанкций против США сократить число сотрудников американских диппредставительств в стране на 755 человек.

Слова Трампа идут вразрез с позицией Госдепартамента США, выразившего сожаление в связи с "неоправданной мерой".