Мадуро приказал главе МИД подготовить его личную встречу с Трампом

Венесуэла готова восстановить нормальные отношения с США, если они будут основаны на диалоге и взаимоуважении. Об этом заявил в четверг президент южноамериканской республики Николас Мадуро во время выступления перед Конституционной ассамблеей (КА), которое транслируется в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Я верю в дипломатию и с трибуны этой великой КА подтверждаю президенту Дональду Трампу свое желание восстановить политические отношения, основанные на диалоге, уважении и принципах равенства", - сказал он.

Мадуро также дал указание министру иностранных дел республики Хорхе Арреасе "начать предпринимать шаги" для организации встречи или телефонного разговора с Трампом,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.



