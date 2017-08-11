Трамп пообещал КНДР "невиданные до этого" ответные шаги в случае атаки на Гуам
Президент США Дональд Трамп вновь предостерег руководство Северной Кореи от каких-либо действий, направленных против Соединенных Штатов и их союзников, предположив, что предыдущее предупреждение обрушить в случае угрозы на северокорейцев "огонь и ярость" США было недостаточно жестким.
В ответ на угрозу КНДР запустить ракеты средней дальности по району Тихого океана, в котором расположена американская военная база на острове Гуам Трамп предупредил Пхеньян, "что с ними случится такое, чего мир ранее не видывал".
Особое внимание Трамп уделил фигуре северокорейского вождя: "Он неуважительно относится к нашей стране. Он говорил ужасные вещи. Ему и его семье слишком долго все сходило с рук. Но со мной такое не пройдет. Теперь совсем другое дело", - сказал, выступая в гольф-клубе в Нью-Джерси Трамп,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.
Чуть позже глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал военное решение проблемы "катастрофическим" и сказал, что США по-прежнему придерживаются мнения, что конфликт нужно решать дипломатическим путем.
Трамп впрочем и сам добавил, что США всегда готовы к переговорам.