Президент США Дональд Трамп вновь предостерег руководство Северной Кореи от каких-либо действий, направленных против Соединенных Штатов и их союзников, предположив, что предыдущее предупреждение обрушить в случае угрозы на северокорейцев "огонь и ярость" США было недостаточно жестким.

В ответ на угрозу КНДР запустить ракеты средней дальности по району Тихого океана, в котором расположена американская военная база на острове Гуам Трамп предупредил Пхеньян, "что с ними случится такое, чего мир ранее не видывал".

Особое внимание Трамп уделил фигуре северокорейского вождя: "Он неуважительно относится к нашей стране. Он говорил ужасные вещи. Ему и его семье слишком долго все сходило с рук. Но со мной такое не пройдет. Теперь совсем другое дело", - сказал, выступая в гольф-клубе в Нью-Джерси Трамп,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Чуть позже глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал военное решение проблемы "катастрофическим" и сказал, что США по-прежнему придерживаются мнения, что конфликт нужно решать дипломатическим путем.

Трамп впрочем и сам добавил, что США всегда готовы к переговорам.