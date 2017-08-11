В Вайоц Дзоре горят лесные массивы и травяные покрытия на площади в 230 гектаров: борьба с пожарами продолжается

Около села Артаван в Вайоц Дзоре возгорелся крупный лесной пожар, борьба с которым продолжается с вечера 10-го августа. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, в 18:50 10-го августа в МЧС Армении был получен сигнал о возгораниях травяных покрытий около села Артаван в Вайоц Дзоре.

На место выехал боевой расчет. На месте выяснилось, что на 10-м км трассы Вайк-Сараван, и села Артаван горит травяное покрытие.

В 20:00 с места возгорания попросили о помощи. На место выехали 2 оперативные группы и 3 боевых расчета.

В 22.30 с места возгораниясообщили, что огонь распространился на площади около 30 гектаров травяных покрытий и около 4,5 гектаров леса.

На место выехали еще 5 боевых расчетов.

В 00:50 на месте пожара находились: 28 сотрудников лесничества, 3 – экологической инспекции, 21 – полиции Вайка, 11 – областной администрации, и еще жители села Артаван.

К пожаротушению были привлечены вертолет ВВС МО Армении и силы полиции. Пожарным помогали 2 водовоза компании «Лидиан Армения».

По положению на 06:25 горели лесные массивы и травяные покрытия на площади в 230 гектаров.

В пожаротушении используются водные запасы водохранилища Гергер, которое находится на расстоянии 3 км от очага пожара. На месте работают представители областных структур и руководящие сотрудники МЧС, Лесхоза, областной администрации и пр.

По положению на 09.30 11-го августа пожаротушение продолжается, силами 5 боевых расчетов, 92 пожарных, 100 военнослужащих ВС Армении, 30 сотрудников полиции.