В Ереване и областях горят травяные покрытия

10-11-го августа в МЧС Армении были получены сигналы о возгораниях травяных покрытий в ряде областей республики и в Ереване.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, в Ереване на улице Г.Овсепяна сгорели 2000 кв м травяных покрытий, на проспекте Нубарашена - 150 кв м, в Разданском ущелье - 150 кв м, на улице Андраника - 150 кв м.

Сухая трава горела в Раздане, Абовянем Чаренцаване, Балаовите, Гехашене, Нурнусе, на трассах Ехвард-Аштарак, Абовян-Арзни, в Веди, Аштараке, Алаверди, Воротане, и пр.

Все пожары были локализованы и потушены.