Европейские индексы снизились - 10-08-17
МОСКВА, 11 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 10 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.15% и составил 12014.30 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.59% и составил 5115.23 пункта, британский FTSE снизился на 1.44% и составил 7389.94 пункта, российский MICEX снизился на 0.79% и составил 1960.23 пункта, а RTSI снизился на 0.49% и составил 1030.74 пункта.
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Предстоящие новости:26.06.2017
- 09:12 Европейские индексы снизились - 10-08-17
- 09:11 Американские индексы снизились - 10-08-17
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