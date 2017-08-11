Европейские индексы снизились - 10-08-17

МОСКВА, 11 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 10 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.15% и составил 12014.30 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.59% и составил 5115.23 пункта, британский FTSE снизился на 1.44% и составил 7389.94 пункта, российский MICEX снизился на 0.79% и составил 1960.23 пункта, а RTSI снизился на 0.49% и составил 1030.74 пункта.