В Астане состоится очередная встреча глав правительств стран ЕАЭС

В столице Казахстана Астане 14 августа состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета, в котором примут участие главы правительств стран ЕАЭС.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт правительства России, добавив, что в Астану отправится премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Главы правительств России, Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии рассмотрят важнейшие вопросы интеграционного сотрудничества в рамках ЕАЭС. Особое внимание будет уделено отраслевому сотрудничеству, в том числе – формированию единого электроэнергетического рынка и реализации систематизированных мероприятий транспортной политики.

Главам правительств будет представлен доклад о совместной работе по продвижению «цифровой повестки» союза. Планируется обсудить ход подготовки соглашений относительно льготных режимов торговли с международными партнерами союза и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.