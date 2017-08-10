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В Астане состоится очередная встреча глав правительств стран ЕАЭС


В столице Казахстана Астане 14 августа  состоится  очередное заседание  Евразийского межправительственного совета, в  котором примут  участие  главы правительств стран ЕАЭС.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает официальный  сайт правительства России,  добавив, что в  Астану  отправится  премьер-министр РФ Дмитрий  Медведев.

 Главы  правительств России, Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии рассмотрят важнейшие  вопросы  интеграционного сотрудничества в  рамках ЕАЭС. Особое  внимание будет уделено отраслевому  сотрудничеству, в том числе – формированию единого электроэнергетического рынка и реализации систематизированных мероприятий транспортной  политики.

Главам правительств будет представлен доклад о совместной  работе  по продвижению «цифровой повестки» союза. Планируется обсудить ход подготовки соглашений относительно льготных режимов торговли с международными партнерами союза и другие вопросы, представляющие  взаимный  интерес.



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