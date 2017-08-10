Глава МИД Арцаха принял баронессу Кэролайн Кокс

10 августа министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Карен Мирзоян принял делегацию, возглавляемую членом Палаты лордов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии баронессой Кэролайн Кокс.

Как сообщили Арменпресс в МИД Арцаха, поприветствовав 86-й визит Кэролайн Кокс в Арцах, министр высоко оценил ее последовательные усилия, направленные на защиту интересов Арцаха и его народа на международной арене, а также на распространение объективной информации относительно азербайджано-карабахского конфликта.

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе касающихся гуманитарных программ, осуществляемых в Арцахе по инициативе баронессы.