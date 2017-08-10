Время в Ереване: 11:07:36,   10 Август

Глава МИД Арцаха принял баронессу Кэролайн Кокс


10 августа   министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Карен Мирзоян принял делегацию, возглавляемую членом Палаты лордов   Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии баронессой Кэролайн Кокс.

Как сообщили Арменпресс в МИД Арцаха, поприветствовав 86-й визит Кэролайн Кокс в Арцах, министр высоко оценил ее последовательные усилия, направленные на защиту интересов Арцаха и его народа на международной арене, а также на распространение объективной информации относительно азербайджано-карабахского конфликта.

 В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе касающихся гуманитарных программ, осуществляемых в Арцахе по инициативе баронессы.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации