Лидер социал-демократов ФРГ обвинил Трампа в подогревании сутуации с КНДР

Глава германских социал-демократов Мартин Шульц считает опасной риторику американского президента Дональда Трампа в отношении КНДР. Об этом он заявил в среду журналистам, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Нас беспокоит, что президент США опускается на уровень северокорейского диктатора [Ким Чен Ына], - сказал политик, претендующий на пост канцлера от своей партии на предстоящих выборах в Бундестаг. - Мы находимся в ситуации, когда должны американскому правительству ясно сказать, что словесное бряцание оружием ведет к обострению конфликта".

По его словам, европейские политики должны дать понять Вашингтону, что не разделяют такой подход США. "Нам нужно использовать все каналы, чтобы добиться деэскалации, чтобы донести до американского президента, что его риторика опасна", - сказал глава СДПГ. Он также заметил, что "иррациональные действия северокорейского диктатора требуют рационального ответа".





