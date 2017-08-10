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За хищение в особо крупных размерах объявлен в розыск сотрудник банка


В  результате  следственных мероприятий  в  Вайоцдзорском областном следственном управлении выяснился ряд имеющих существенное значение  обстоятельств по случаю хищения в  особо крупных размерах сотрудником  банка. Сотрудница банка привлечена  в  качестве  обвиняемой. 

Как сообщили Арменпресс в Следственном комитете РА, в июне-2017 из ЗАО «Банк ВТБ-Армения» было получено сообщение о том, что в банкомате №2 филиала «Егегнадзор» обнаружена  крупная  недостача – 4 млн драмов.

В  Вайоцдзорском областном следственном управлении СК РА возбуждено уголовное  дело по факту  хищения в  особо крупных размерах. Предприняты все  необходимые  следственные мероприятия для  обеспечения  объективного, всестороннего и полного выяснения обстоятельств.

На основе  обнаруженного фактического материала выяснилось, что загрузку и разгрузку банкоматов  выполнял начальник отдела   ЗАО «Егегнадзор» Н.Арутюнян – единолично.

По приказу управляющего филиала банка он владел всеми кодами банкоматов, выполнял загрузку и разгрузку банкоматов и нес финансовую ответственность. По предварительным данным, при выполнении указанных функций в  разных банкоматах частями было присвоено 42.316.000 драмов. 

На основании достаточных фактов 31 июля следователь вынес решение  о привлечении Н.Арутюняна  в  качестве  обвиняемого по п.1 ч.3 ст.179 УК РА. В  качестве  меры наказания назначен арест, объявлен розыск.

Соответствующим подразделениям полиции даны распоряжения – предпринять все  необходимые меры  для  поимки разыскиваемого.  

Следствие  продолжается.    

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.

 

  



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