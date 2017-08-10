За хищение в особо крупных размерах объявлен в розыск сотрудник банка

В результате следственных мероприятий в Вайоцдзорском областном следственном управлении выяснился ряд имеющих существенное значение обстоятельств по случаю хищения в особо крупных размерах сотрудником банка. Сотрудница банка привлечена в качестве обвиняемой.

Как сообщили Арменпресс в Следственном комитете РА, в июне-2017 из ЗАО «Банк ВТБ-Армения» было получено сообщение о том, что в банкомате №2 филиала «Егегнадзор» обнаружена крупная недостача – 4 млн драмов.

В Вайоцдзорском областном следственном управлении СК РА возбуждено уголовное дело по факту хищения в особо крупных размерах. Предприняты все необходимые следственные мероприятия для обеспечения объективного, всестороннего и полного выяснения обстоятельств.

На основе обнаруженного фактического материала выяснилось, что загрузку и разгрузку банкоматов выполнял начальник отдела ЗАО «Егегнадзор» Н.Арутюнян – единолично.

По приказу управляющего филиала банка он владел всеми кодами банкоматов, выполнял загрузку и разгрузку банкоматов и нес финансовую ответственность. По предварительным данным, при выполнении указанных функций в разных банкоматах частями было присвоено 42.316.000 драмов.

На основании достаточных фактов 31 июля следователь вынес решение о привлечении Н.Арутюняна в качестве обвиняемого по п.1 ч.3 ст.179 УК РА. В качестве меры наказания назначен арест, объявлен розыск.

Соответствующим подразделениям полиции даны распоряжения – предпринять все необходимые меры для поимки разыскиваемого.

Следствие продолжается.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.