Арташес Гегамян: Стратегический союз России и Армении – на века (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Думается, что вышеприведенные данные наглядно показывают, что программа президента Трампа в полном противоречии с интересами транснациональных глобальных финансовых компаний, более того, повторюсь, реализация этой программы значительно ослабит позиции доллара, как мировой резервной валюты, что приведет к необратимым переменам на валютных рынках в глобальном масштабе. Это, несомненно, может оказать серьезное воздействие на расклад сил в элите США. Но это тема отдельного изучения и осмысления.

Я специально сделал этот короткий экскурс с тем, чтобы показать в каких условиях обеими палатами был консолидированно утвержден закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Как мне видится, это поможет лучше представить, какова на самом деле роль во всех этих процессах России и что на практике дадут США антироссийские санкции. Более того, будет очень интересно наблюдать, а каковы будут действия США в отношении Китая в плане реализации угроз Дональда Трампа о введении санкций против этой страны сейчас в свете поддержки Китаем и Россией в Совбезе ООН санкций, предложенных США против КНДР. И наконец, как антироссийские санкции скажутся на энергетических проектах стран Евросоюза с Россией, прежде всего Германии. И накануне этих судьбоносных перемен, что же мы видим, к примеру, со стороны оппонентов действующих властей в России и в Армении.

Увы, мы видим нечто, что может вызвать лишь огорчение и уныние. Да, было вполне ожидаемо, что ужесточение политики США и Евросоюза в отношении России должно было породить множество самых разных вопросов, главенствующее место среди которых, как и предполагалось, будет занимать вопрос относительно целесообразности членства Армении в ОДКБ и Евразийском экономическом союзе. Из множества порой несуразных доводов, якобы, о нецелесообразности пребывания Армении в военно-политическом и экономическом союзе с Россией, приведем лишь часто повторяющиеся. Так, в статье с броским заголовком «Россия попытается упразднить армянский фактор» (31.07.2017 г.), в ответ на вопрос корреспондента одной из электронных газет о том, что «На днях Путин ратифицировал соглашение об армяно-российской объединенной группировке войск. Видите ли в этом угрозы?, – особа, считающая себя политологом и публицистом, рубанула: «… Русские возьмут на прицел три позиции – язык, драм (армянская национальная денежная единица – ред.) и армию. Это три формальных фактора суверенитета. Они упразднят их самым низким образом, присущим российской политике… Армения давно перешла бы на солнечную энергию, производила бы солнечные батареи, стала бы воздушным транзитным государством, а не провинцией, сидящей на газовой игле. До 2025-2040 гг Западная Европа полностью намерена отказаться от нефти и газа, перейти на электромобили». Прочитав такую ахинею, первое, о чем можешь сразу заявить – автор вышеприведенных умозаключений либо вовсе не читала текст «Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Армения об Объединенной группировке войск (сил) Вооруженных Сил Республики Армения и Вооруженных сил Российской Федерации», а если и читала, то либо ничего не поняла, либо намеренно исказила суть этого архиактуального в плане обеспечения нашей безопасности документа. Что же касается о переходе Армении исключительно на солнечную энергию, то здесь посыл автора понятен: ей уж очень хочется поддержать посла США в РА Ричарда Миллза, который заявил, что США готовы вложить до 8 млрд долларов на развитие энергетики Армении, если получат соответствующие гарантии со стороны правительства Армении. Это заявление американского посла в мае т.г. во время энергетического форума в Ереване. Помнится, что оптимизм посла не был принят с воодушевлением в экспертном сообществе, объяснения тому были самые разные. Отметим лишь, что себестоимость 1 квт.ч. вырабатываемой, к примеру, Армянской атомной станцией электроэнергии в 6 раз ниже в сравнении с солнечной энергией.

Для справки отметим, что к концу 2015 года установленных возобновляемых источников энергии ВИЭ (солнечной, геотермальной, ветровой, биомассы, приливов океана и т.п.) мощностей было достаточно для обеспечения электрической энергией примерно 23,7% мировой потребности, из которых около 16,6% приходилось на гидроэнергетику. Отметим также, что на данный момент ВИЭ составляют около одной трети общего энергобаланса Армении. Более того, к концу 2017 года доля гидроэнергетики в целом может достичь в общем энергобалансе Армении 40%. Что же касается «нацеленности» соглашения об объединенной группировке войск, то его ратификация Россией вызвала серьезный переполох в Азербайджане. Согласно этому документу «к основным задачам объединенной группировки относятся: своевременное вскрытие непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против РФ и РА в границах региона и его отражение, прикрытие сухопутной части государственной границы РФ и РА в воздушно-космическом пространстве, а также участие в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов РФ и РА, расположенных в регионе». Все это, естественно, что не могло остаться без реагирования со стороны Азербайджана. Так, в интервью турецкому агентству «Анадолу» руководитель Евразийского центра безопасности и стратегических исследований (ATSAM) Хатем Джабарлы заявил, что «при попытке вытеснить армянские оккупационные войска из Нагорного Карабаха Ереван вполне способен обратиться за военной помощью к своему другу России… Объединение войск РФ и Армении – это большая угроза для мира в регионе». На эту же тему высказался также и депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков. «В случае обострения конфликта в регионе россияне могут встать на сторону армянских сил. Однако вмешательство в конфликт на стороне Армении может привлечь еще одного крупного партнера – члена НАТО-Турцию», – заявил Р. Мусабеков, комментируя ратификацию президентом России Владимиром Путиным соглашения об объединении группировок войск РФ и ВС Армении.

Что же касается утверждений нашего политолога-публициста о взятии на прицел Россией драма (армянской национальной валюты), то здесь автор явно перепутала шпаргалку, в которой, видимо, говорилось о частичном делегировании части своего суверенитета государствами еврозоны Европейскому Центральному банку. Можно привести и другие перлы разного рода политологов, которых уж больно ранит членство Армении в ОДКБ и ЕАЭС. Примечательно, что их «антироссийские творения» незамедлительно, после публикации в армянских СМИ, тиражируют азербайджанские масс-медиа. Так, 29 июля 2017 г. один из рупоров азербайджанских властей электронная газета haqqin.az, аж в 23:09 часов (видимо очень долгожданное было интервью, раз в столь поздний час опубликовали) поместила статью под заголовком «То, что США ввели новые экономические санкции в отношении России, не тревожно. Они соответствуют интересам Армении. Об этом в беседе с Tert.am сказал политолог Левон Ширинян. Посредством санкций, по словам политолога, США сдерживают аппетит России». В унисон заголовку и текст, выдержки из которого с нескрываемым восторгом приводит haqqin.az, для пущей убедительности предваряя статью портретом автора: «Аппетит России возрос, она заняла Донбас, Украину, Армению. Не видите как Россия расширяется? Как для достижения своей цели она подстрекает нас к столкновениям? В войне между Арменией и Азербайджаном заинтересована именно Россия. А Соединенные Штаты своими санкциями пытаются сдержать этот аппетит… Сегодня они (Россия – А.Г.) предлагают присвоить русскому языку статус официального, завтра скажут – смените вероисповедание. Это русский почерк». Можно продолжить аналогичные и прочие антироссийские публикации, причем не только армянских и азербайджанских авторов, но и высказывания отдельных небезызвестных российских политиков. К примеру, рассуждая на тему антироссийских санкций, лидер партии «Яблоко», Г.Явлинский заявил: «принятие закона, ставящего Россию на одну ступень с Ираном и КНДР, – символ полного краха всей внешней политики Путина-Лаврова». По Явлинскому: «Россия оказалась на пороге полной изоляции, к чему привели, ничем не подкрепленные амбиции, непонимание устройства современного мира и национальных интересов собственной страны, непрофессионализм, поиск решений сложных проблем только в прошлом, имперские потуги и реальная агрессия в отношении более слабых соседей». Я далеко неслучайно привел столь подробные выдержки и вовсе не потому, что моя цель в обзоре материалов прессы. Думается, что налицо развернутая широкомасштабная информационная война против России и Армении. Более того, с учетом постоянно повторяющихся вооруженных диверсий со стороны Азербайджана против Нагорно-Карабахской Республики, сопровождаемых откровенными террористическими атаками на линии соприкосновения вооруженных сил Азербайджана и Нагорного Карабаха, широко применяемые техники искажения информации, можно утверждать, что против Армении со стороны Азербайджана ведется гибридная война, которая в любой момент может перерасти в горячую войну. На это указывают и опасные тенденции, которые наблюдаются на границе Армении и Азербайджана (в районе Нахичевана). Вот уже длительное время там наблюдается ползучая аннексия Нахичевана со стороны Турции. Военные маневры турецко-азербайджанских вооруженных сил, большое присутствие там на постоянной основе турецких военных почему-то ускользают от бдительного ока антироссийских политологов, радетелей международного права.

Весьма опасно, что к информационной антироссийской кампании подключаются и грузинские политологи, причем приводимые ими доводы почти идентичны с теми, которые приводят их «единомышленники» в Армении, Азербайджане и России. Так, редактор грузинского агентства Black Sea Press в интервью от 29 июня 2017 г. сайту lragir.am на вопрос корреспондента – Должна ли Армения пересматривать отношения с Россией, которая продолжает поставлять оружие Азербайджану, – ответил: «После нового пакета санкций Россия останется за бортом цивилизованных стран (ну прямо по Явлинскому – А.Г.), исполняющих международное право. Неизбежно противостояние России с США и ЕС. Учитывая все это, можно полагать, что скоро вновь опустится железный зановес. Не думаю, что в Армении кто-то хотел бы остаться по ту сторону занавеса».

Естественно, что столь системный информационный антиармянский и антироссийский вброс был вполне ожидаем со стороны руководства Армении. Думается, он был бы куда более масштабным, если бы 16 июля 2017 г. Президент Армении Серж Азатович Саргсян в интервью программе «Р-Эволюция» телеканала «Армения» не заявил: «Это крайне опасные слова (пересмотр союзнических отношений с Россией – А.Г.), они могут создать очень плохую ситуацию. Не только слова, но и действия. Когда вы говорите пересмотреть, с кем вы хотите пересмотреть и улучшить (отношения) с Турцией? Или в НАТО все ждут Армению с распростертыми объятиями? Или же мы должны враждовать со всеми, заявлять: вы помогаете Азербайджану, и мы выступаем против всего мира?» В своем интервью Президент Армении резко осадил и так называемых сторонников «диверсификации политики в сфере безопасности». «Общие слова предусмотрены для тех слоев общества, у которых нет соответствующих знаний в этой области, им это не нужно, и они могут довольствоваться этими общими словами. Что значит диверсифицировать? Что у нас нет отношений с НАТО, ЕС, со странами Евросоюза? Сейчас мы проводим именно такую политику – имея ближайших союзников, сотрудничаем с партнерами», – заявил Серж Саргсян. Не могу не привести и другую выдержку из интервью главы нашего государства. Так, касаясь поставок оружия со стороны России Азербайджану, Серж Азатович сказал, что это – самая болезненная сфера военного сотрудничества, в целом двусторонних отношений. «Этот вопрос бросает тень на многое. Но, с другой стороны, есть обстоятельства, и, возможно, эти обстоятельства для нас неприемлемы, но приемлемы для них. Пока ничего серьезного не произошло… Если не будет серьезных последствий, то мы должны это считать долгосрочной политической деятельностью России по стабилизации ситуации в регионе», – отметил Президент РА. Это классический образец веры в надежность своего стратегического союзника, четкое обозначение грани между ближайшими союзниками и партнерами, учет интересов (надо полагать сугубо экономических) союзника, понимание и бережное отношение к армяно-российскому стратегическому союзу. Уверен, что подобные чувства испытывают и наши российские друзья и с их стороны тоже есть столь же глубокое понимание интересов Армении и армянского народа, волею судеб разбросанного по всему миру, но единого в своем языке и христианской вере. Уверен, что подобная, четко выраженная Президентом РА позиция поможет пониманию мировой политической элитой того факта, что стратегический союз Армении и России – на века.

P.S. В октябре-ноябре 2017 г. в Ереване состоится 30-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального Собрания Республики Армения и Федерального Собрания Российской Федерации. Думается, что в тематике предстоящего заседания должны быть обсуждены вопросы координации и углубления работы парламентариев наших стран в условиях серьезно осложнившейся геополитической ситуации в мире. Хочу надеяться, что наши российские коллеги по Межпарламентской комиссии под руководством сопредседателя российской части выдающегося государственного деятеля, глубокоуважаемого Николая Ивановича Рыжкова поддержат предложение о включении в повестку заседания комиссии вопроса о координации деятельности парламентариев России и Армении по выработке совместной политики с целью нейтрализации возможных издержек и уронов от информационной войны, ведущейся против наших стран.

Не скрою, что в ходе написания этой статьи я не единожды задумывался над одним вопросам: неужели идеологи антироссийской истерии не читают, ставшие уже академическими, высказывания выдающихся политиков, когда столь упрощенно и грубо натравливают на Россию и ее надежного союзника – Армению, разного рода околополитических кустарей. Кустарей, которые, по их же мнению, все знают не только о России, Армении, но и в целом считают себя спецами в области глобальной политики. Неужели Армения и Россия в этом плане не достойны более серьезного к себе отношения. Если уж не хватило духу «замахнуться на Шекспира», как сказал бы классик советской сцены Евгений Евстигнеев, пусть прочитали хотя бы известное изречение Уинстона Черчилля: «Я не могу предсказать Вам действия России. Это загадка, завернутая в тайну и помещенная внутрь головоломки; но, возможно, есть ключ. Этот ключ – русский национальный интерес.» (Радиовыступление Уинстона Черчилля по Би-Би-Си, 1 октября 1939 года).

А ведь учиться никогда не поздно.

АРТАШЕС ГЕГАМЯН,

депутат Национального Собрания РА от Республиканской партии Армении, сопредседатель армянской части Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального Собрания Республики Армения и Федерального Собрания Российской Федерации, председатель партии «Национальное Единение»

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