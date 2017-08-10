Отныне хозяйствующие субъекты в Армении будут получать бренды в течение 4 месяцев

По новому решению правительства, отныне вместо прежних 6 месяцев хозяйствующие субъекты в Армении будут получать бренды в течение 4 месяцев.

Как передает Арменпресс, на заседании правительства министр экономразвития и инвестиций РА Сурен Караян отметил, что новый порядок отражает ранее принятые законодательные реформы.

«Четыре месяца – очень короткий срок для экспертизы интеллектуальной собственности и других сделок. Подобного нет во всем мире. Кроме того, заявку можно представить и в электронном варианте, что значительно облегчает дело», - сказал Сурен Караян.