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Отныне хозяйствующие субъекты в Армении будут получать бренды в течение 4 месяцев


По новому  решению правительства, отныне вместо прежних 6 месяцев  хозяйствующие  субъекты  в Армении будут получать бренды в течение  4  месяцев.

Как передает Арменпресс, на заседании правительства  министр экономразвития и инвестиций РА Сурен Караян отметил, что новый  порядок  отражает ранее принятые  законодательные реформы.

«Четыре месяца – очень короткий  срок для экспертизы  интеллектуальной  собственности и других сделок. Подобного нет во всем мире. Кроме  того, заявку можно представить и в  электронном варианте, что значительно облегчает дело», - сказал Сурен  Караян.



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