У берегов Йемена контрабандисты выбросили в открытое море 180 мигрантов

Новые случаи гибели мигрантов, которых контрабандисты-перевозчики заставили прыгать за борт в открытое море, зафиксированы в четверг у берегов Йемена, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По информации МОМ, контрабандисты, которые организуют нелегальные перевозки мигрантов, заставили выпрыгнуть из лодки в море порядка 180 пассажиров. Пять человек погибли, местонахождение еще 50 неизвестно.

Этот инцидент произошел спустя сутки после аналогичного случая, когда контрабандист заставил выпрыгнуть из лодки свыше 120 мигрантов из Сомали и Эфиопии, так как ему показалось, что у берегов Йемена дежурят представители полиции. По данным МОМ, в результате утонули порядка 50 человек.

"Выжившие рассказали нашим коллегам на берегу, что контрабандист вытолкнул их в воду, когда увидел неких "важных типов" около берега. Они также сказали, что контрабандист уже вернулся в Сомали, чтобы продолжить свой бизнес и привезти по тому же маршруту в Йемен новых мигрантов", — заявил глава миссии МОМ в Йемене Лоран де Бёк.

По данным МОМ, с начала 2017 года порядка 55 тысяч мигрантов покинули Африканский Рог с целью добраться до Йемена и через него достичь государств Залива. Свыше 30 тысяч из них в возрасте младше 18 лет, треть мигрантов — женщины. В МОМ предупреждают, что подобные путешествия особо опасны во время сезона ветров в Индийском океане.