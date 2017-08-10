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Инициативная группа по выборам Стамбульского Патриарха ААЦ представила предложения в администрацию Стамбула


Инициативная  группа  по выборам Стамбульского Патриарха Армянской Апостольской Церкви направила предложения в  администрацию Стамбула по поводу  даты  проведения  выборов.

Как передает Арменпресс со ссылкой на газету «Акос», инициативная группа  предложила провести выборы делегатов 10 декабря 2017г., а  выборы  патриарха – 13 декабря.

Под письмом стоит подпись местоблюстителя Стамбульского Патриарха Армянской Апостольской Церкви Гарегина Бекчяна.

Согласно предварительному  решению инициативной группы выборы делегатов состоятся 10 декабря 2017г., а  выборы  патриарха – 13 декабря.

Стамбульская Патриархия ААЦ в  июле в  лице архиепископа Бекчяна направила прошение  в  администрацию Стамбула по поводу  выборов.

При этом представлялась медицинская справка о состоянии здоровья архиепископа Месропа  Мутафяна.

К документу  приложены были также  результаты выборов  патриаршего местоблюстителя  от 15 марта 2017г. 

На церковном совете Стамбульской Патриархии ААЦ 26 октября 2016г. обсуждался  вопрос о том, что фактически с мая-2008 патриарх Мутафян не  в  состоянии выполнять свои обязанности и для  ведения  текущих дел был избран архиепископ Арам Атешян.

«Для дезавуирования церковный канонов или соглашения достаточно 7 лет отсутствия. Таким образом, восьми лет отсутствия Патриарха вполне достаточно для  роспуска «Патриаршего договора». В 2015г. консилиум врачей удостоверил недееспособность Патриарха.

Указанные факты подтверждают, что Патриарший  престол вакантен. Поэтому  Духовные Отцы единогласно решили «отошедшим на  отдых» патриарха  Месропа и назначить выборы  нового Патриарха».

 

 

  



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