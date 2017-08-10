Инициативная группа по выборам Стамбульского Патриарха ААЦ представила предложения в администрацию Стамбула

Инициативная группа по выборам Стамбульского Патриарха Армянской Апостольской Церкви направила предложения в администрацию Стамбула по поводу даты проведения выборов.

Как передает Арменпресс со ссылкой на газету «Акос», инициативная группа предложила провести выборы делегатов 10 декабря 2017г., а выборы патриарха – 13 декабря.

Под письмом стоит подпись местоблюстителя Стамбульского Патриарха Армянской Апостольской Церкви Гарегина Бекчяна.

Согласно предварительному решению инициативной группы выборы делегатов состоятся 10 декабря 2017г., а выборы патриарха – 13 декабря.

Стамбульская Патриархия ААЦ в июле в лице архиепископа Бекчяна направила прошение в администрацию Стамбула по поводу выборов.

При этом представлялась медицинская справка о состоянии здоровья архиепископа Месропа Мутафяна.

К документу приложены были также результаты выборов патриаршего местоблюстителя от 15 марта 2017г.

На церковном совете Стамбульской Патриархии ААЦ 26 октября 2016г. обсуждался вопрос о том, что фактически с мая-2008 патриарх Мутафян не в состоянии выполнять свои обязанности и для ведения текущих дел был избран архиепископ Арам Атешян.

«Для дезавуирования церковный канонов или соглашения достаточно 7 лет отсутствия. Таким образом, восьми лет отсутствия Патриарха вполне достаточно для роспуска «Патриаршего договора». В 2015г. консилиум врачей удостоверил недееспособность Патриарха.

Указанные факты подтверждают, что Патриарший престол вакантен. Поэтому Духовные Отцы единогласно решили «отошедшим на отдых» патриарха Месропа и назначить выборы нового Патриарха».