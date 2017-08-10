В Ираке объявили выходной из-за сильной жары

Глава правительства Ирака Хайдер аль-Абади объявил четверг выходным днем в стране из-за жары до 50 градусов по Цельсию, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Премьер министр Хайдер аль-Абади постановил официально отменить рабочий день в четверг из-за повышения температуры воздуха", — сообщил канал.

По данным местных метеорологов, максимальная температура в Багдаде достигает в четверг 50 градусов по Цельсию.

Телеканал "Аль-Арабия" отмечает, что в прошлом году из-за подобной жары властям пришлось на два дня освободить граждан от работы. Иракский канал Al Sumaria сообщил со ссылкой на метеорологов, что те прогнозировали в Ираке в этом году более жаркое лето с большим количеством пыли.