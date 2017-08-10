Стивен Кинг прокомментировал отношения Трампа и Ким Чен Ына

Знаменитый американский писатель Стивен Кинг заявил, что президент США Дональд Трамп и корейский лидер Ким Чен Ын оспаривают звание самого сумасшедшего человека на Земле.

"Дональд Трамп и Ким Чен Ын сейчас ведут борьбу, чтобы выяснить, кто из них самый сумасшедший человек на планете" — написал Кинг в своем микроблоге в Twitter, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Отношения США и КНДР серьезно обострились в последние сутки — Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.