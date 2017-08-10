WikiLeaks опубликовал данные об инструменте ЦРУ по сбору видеопотоков

Портал WikiLeaks в четверг опубликовал очередную партию секретных документов ЦРУ, новый пакет описывает работу программы по сбору видеопотоков.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, инструмент называется Couch Potato (Лежебока). Он используется для перехвата видеопотоков стандарта сжатия H.264 протокола потоковой передачи в режиме реального времени (RTSP). Как сообщается в релизе, программа позволяет собирать видеопотоки в формате видеофайлов AVI или фотографий JPG отдельных кадров потока.