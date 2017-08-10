WikiLeaks опубликовал данные об инструменте ЦРУ по сбору видеопотоков
Портал WikiLeaks в четверг опубликовал очередную партию секретных документов ЦРУ, новый пакет описывает работу программы по сбору видеопотоков.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, инструмент называется Couch Potato (Лежебока). Он используется для перехвата видеопотоков стандарта сжатия H.264 протокола потоковой передачи в режиме реального времени (RTSP). Как сообщается в релизе, программа позволяет собирать видеопотоки в формате видеофайлов AVI или фотографий JPG отдельных кадров потока.
09:03, 14.07.2017
Ереванский бестселлер 4/69: В рейтинговой таблице - книга «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
- 16:34 Руководитель аппарата Министерства по экономическому развитию и инвестициям Армении освобожден с занимаемой должности
- 16:31 WikiLeaks опубликовал данные об инструменте ЦРУ по сбору видеопотоков
- 16:28 В Армении будут осуществлены четкие шаги по развитию дворового спорта
- 16:19 Аналитик рассказал об убытках Турции после запрета на поставки томатов в РФ
- 15:54 Названы самые высокооплачиваемые диджеи года
- 15:52 Большинство немцев стыдится неблаговидного поведения соотечественников на отдыхе
- 15:46 Заявления и письма граждан и юридических лиц находятся в центре постоянного внимания
- 15:45 Установлена личность подозреваемого в наезде на полицейских под Парижем
- 15:32 В Армении 12-летнее образование становится обязательным
- 15:24 Итальянцы убедили Джиджи Хадид показать шерстяные легинсы
- 15:21 Председатель Национального Собрания Арцаха обсудил с баронессой Кокс перспективы сотрудничества
- 15:15 Рейтинг популярности Меркель упал до 59%, показал опрос
- 15:11 Южная Корея призвала КНДР прекратить провокации
- 15:05 Польская авиакомпания «LOT» в течение месяца будет раздавать пассажирам журнал, рассказывающий о туристической привлекательности Армении
- 14:56 В создавшихся условиях необходимо углублять экономические связи и создавать новые: замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян
- 14:54 Делегация НАТО с участием немецких депутатов парламента посетит военную базу в Конии
- 14:51 Израиль рассказал о строительстве стены на границе с сектором Газа
- 14:43 Сопредседатели Минской группы ОБСЕ понимают, что причиной невозможности прогресса в вопросе урегулирования карабахского конфликта является Азербайджан: замминистр ИД Армении Шаварш Кочарян
- 14:39 Украинский пилот Акопов рассказал об ощущениях после посадки повреждённого самолёта
- 14:31 Посольство РФ в Турции отозвалось на задержание российского гражданина
- 14:24 Американцы разработали инновационные сумки
- 14:23 Губернатор Киркука не исключил создания нескольких курдских государств
- 14:21 Правительство Армении одобрило крупную инвестиционную программу в области энергетики
- 14:18 Левон Джулфалакян объявил состав сборной Армении по греко-римской борьбе на чемпионате мира
- 14:16 Первый сериал братьев Коэн выйдет в 2018 году
- 14:10 Toyota построила минивэн с кроватью, кухней и раковиной
- 13:48 На Кубе в возрасте 94 лет скончался один из первых узников Освенцима
- 13:41 Министр сельского хозяйства Армении уверяет, что в Лори ящура нет
- 13:37 «Военно-спортивный колледж имени Монте Мелконяна» превращается в фонд
- 13:35 Согласно утверждённому графику, в мэрии Еревана продолжается приём граждан
- 13:34 Повышение тарифов на воду в Армении приведет к ряду проблем
- 13:33 В Армении будет установлен порядой обращения за единовременным пособием при рождении третьего и каждого последующего ребенка в режиме онлайн
- 13:24 Facebook представила видеосервис Watch
- 13:23 Канада начала строительство лагеря для нелегалов на границе с США
- 13:21 В Турции задержан гражданин РФ, обвиняемый в терроризме
15:39, 04.08.2017
Просмотрели 1553 раз В «Танковом биатлоне» армянские танкисты завоевали 3-е место
11:27, 05.08.2017
Просмотрели 1251 раз Более 50 международных делегаций будут присутствовать при инаугурации Хасана Роухани. Участие примет и президент РА
13:28, 05.08.2017
Просмотрели 1151 раз Температура воздуха в Армении повысится
13:23, 05.08.2017
Просмотрели 1111 раз За прошедшую неделю ситуация на линии соприкосновения была относительно спокойная
15:56, 05.08.2017
Просмотрели 1045 раз Тигран Саркисян в Тегеране: в ближайшее время ожидается подписание Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном